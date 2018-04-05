El Arabasıyla Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarpması Sonucu Öldü
ORDU'nun Ünye ilçesinde el arabasıyla yolun karşı tarafına geçmek isteyen Mukaddes Bayrak (57), bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
ORDU'nun Ünye ilçesinde el arabasıyla yolun karşı tarafına geçmek isteyen Mukaddes Bayrak (57), bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi'ndeki Ordu- Samsun karayolunda meydana geldi. El arabasıyla yolun karşı tarafına geçmek isteyen Mukaddes Bayrak'a Ordu yönünden gelen Ali Y. (38) yönetimindeki 52 LF 053 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bayrak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak gelen Mukaddes Bayrak'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Ulaşıma kapanan karayolu kazadan dolayı yaklaşık 1 saat sonra açıldı. Polis sürücü Ali Y.'yi gözaltına aldı, soruşturma başlattı. - Ordu