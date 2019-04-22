El Arabasıyla Geldiler, Kompresörü Çalıp Gittiler

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 katlı bir evin bahçesinde bulunan kompresör, el arabasıyla gelen şahıslar tarafından çalındı.

Olay, Bahçeler Mahallesi Kazımkarabekir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K'ye ait eve el arabasıyla gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs evin altında bulunan kompresörü el arabasına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören bir vatandaşın haber vermesi üzere olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA