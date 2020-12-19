KIRKLARELİ - El arabası ile geldikleri akar yakıt istasyonundan çelik kasayı çaldılar
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KIRKLARELİ - El arabası ile geldikleri akar yakıt istasyonundan çelik kasayı çaldılar

19.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:00

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan çelik kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan çelik kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edirne Bayırı mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, iki şüphelinin el arabasıyla istasyona geldikleri ve muhasebe bölümünde bulunan çelik kasayı arabaya yükledikleri yer aldı.

Çelik kasayı el arabasıyla akaryakıt istasyonunun yakınında bulunan otomobile götüren şüpheliler, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, 28 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve İstanbul'daki adreslerini belirledi.

Ardından operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.Y'i adresinde, O.Y'yi ise olaya karışan otomobilde yakaladı. O.Y'nin çeşitli suçlardan kesinleşmiş 29 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheli O.Y'nin emniyetteki ifadesinde, hırsızlığı planlayarak yaptıklarını, kasada bulunan 15 bin lirayı yarı yarıya paylaştıklarını, kasayı ise İstanbul'a giderken yol kenarına attıklarını söylediği öğrenildi.

KIRKLARELİ - El arabası ile geldikleri akar yakıt istasyonundan çelik kasayı çaldılar
KIRKLARELİ - El arabası ile geldikleri akar yakıt istasyonundan çelik kasayı çaldılar
KIRKLARELİ - El arabası ile geldikleri akar yakıt istasyonundan çelik kasayı çaldılar
KIRKLARELİ - El arabası ile geldikleri akar yakıt istasyonundan çelik kasayı çaldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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