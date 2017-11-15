El Arabasında Boyacılık Yapıyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan 60 yaşındaki Yusuf Yılmaz, mesleğini genelde seyyar satıcıların kullandığı el arabası yardımıyla sürdürüyor.



Yılmaz, ilçede 40-45 yıldır Baransel Caddesi'ndeki bir çınarın altında sürdüğü mesleğini, bulunduğu bölgede başlatılan alt yapı çalışmaları nedeniyle el arabasında sürdürme kararı aldı.



Kazıların yapılması nedeniyle yeni düzenlemelerin yapılacağı alandan ayrılmak istemeyen Yılmaz, çareyi boya sandığını el arabasına yüklemede buldu. Yılmaz, geçimini sadece bu işten sağladığını, günde 15-20 çift ayakkabı boyadığını söyledi.



Yaz kış demeden yıllardır aynı meydanda boyacılık yaptığını belirten Yılmaz, "Kazı çalışmaları başlayınca sandığımı koyduğum bölgeyi değiştirdim. Ben de bir mekanım olmasını tabi ki isterim. Ama gücüm buna yetmiyor. Kapalı bir alanım olması müşterilerim için de iyi olur. Ama bunu yapamadım. El arabasına yerleştirdiğim sandığımla çalışmayı sürdürüyorum. Bazen müşterilerimin çağrısı üzerine yer değiştirmem gerekiyor. El arabasıyla gitmem daha kolay oluyor" dedi. - ÇANAKKALE