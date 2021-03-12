EKYS için ek seferler
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EKYS için ek seferler

12.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:39
EKYS için ek seferler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) için ek seferler oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) için ek seferler oluşturdu.

Büyükşehir belediyesi, 14 Mart Pazar günü gerçekleşecek Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) için ek seferler oluşturdu. Bu kapsamda sınava girecek vatandaşların sorun yaşamaması için 13, 175, 190, 255, 265, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 650,710, 755, 750,133 ve 33 numaralı hatlarda ek olarak seferler konuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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