EKYS başvurusu nasıl yapılır? 2021 EKYS başvuru ücreti ne kadar?

EKYS başvuru işlemleri bugün başladı. 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak EKYS başvurusu nasıl yapılır? 2021 EKYS başvuru ücreti ne kadar?

Protokole göre, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı' (EKYS) olacak. Peki, EKYS başvurusu nasıl yapılır? 2021 EKYS başvuru ücreti ne kadar?

EKYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ( EKYS ), https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapılır. Adaylar, EKYS başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Başvurular bugün itibari ile başladı. 11 Şubat tarihine kadar devam edecek.

2021 EKYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ,14 Mart 2021 tarihinde merkezi olarak gerçekleştirilecek. EKYS başvuru ücreti bu yıl 225,00 TL olarak açıklandı.