Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti
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Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti

07.03.2021 23:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 23:36

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi.

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Guinea Salud, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, patlamaların Bata şehrinin Mondong Nkuantoma bölgesinde bulunan askeri kışlada meydana geldiğini bildirdi.

Ölü sayısını bilmediklerini ama 300'den fazla yaralı olduğunu açıklayan Salud, izinli sağlık çalışanlarına görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısında bulundu.

Salud, vatandaşlardan acil kan bağışında bulunmalarını da istedi.

Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.

Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti
Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti
Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti
Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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