Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti
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Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti

07.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:40
Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi.

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ekvator Ginesi'nin ekonomi merkezi Bata'da nedeni henüz belirlenemeyen 4 büyük patlama gerçekleşti.

Patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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