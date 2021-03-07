Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti
07.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:40
Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi.
Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da 4 büyük patlama meydana geldi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ekvator Ginesi'nin ekonomi merkezi Bata'da nedeni henüz belirlenemeyen 4 büyük patlama gerçekleşti.
Patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez