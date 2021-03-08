Ekvator Ginesi'nde askeri kışlada patlamada ölü sayısı 30'a yükseldi
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Ekvator Ginesi'nde askeri kışlada patlamada ölü sayısı 30'a yükseldi

08.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:18
Ekvator Ginesi'nde askeri kışlada patlamada ölü sayısı 30'a yükseldi

Ekvator Ginesi'nde bir askeri kışlada mühimmat deposunda meydana gelen patlamalarda ölü sayısı 30'a yükseldi, yaralı sayısı ise 600 olarak açıklandı.

Ekvator Ginesi'nde bir askeri kışlada mühimmat deposunda meydana gelen patlamalarda ölü sayısı 30'a yükseldi, yaralı sayısı ise 600 olarak açıklandı.

Afrika kıtasında yer alan Ekvator Ginesi'nin Bata şehrindeki Nkoa Ntoma askeri kışlasında dün en az 4 patlama meydana gelmişti. Resmi devlet televizyonundan yapılan açıklamada, olay yerinde 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, 600 kişinin yaralandığı ifade edilirken kışlanın çevresindeki evlerin kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, mühimmat deposundan sorumlu olan ekibi suçladı. Mbasogo, "Bata şehri, dinamit, patlayıcı ve mühimmat depolarını korumaktan sorumlu ekibin ihmalkarlığının kurbanı oldu. Depolar, çiftçilerin anız yakmaları sonucu oluşan alevlerin sıçramasıyla alev aldı ve bir dizi patlamaya neden oldu" dedi. - MALABO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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