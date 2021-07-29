Ekvator Ginesi, Fransız askeri helikopterini alıkoydu
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Ekvator Ginesi, Fransız askeri helikopterini alıkoydu

Ekvator Ginesi, Fransız askeri helikopterini alıkoydu
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Ekvator Ginesi'nin, hava sahasına izinsiz girdiği gerekçesiyle Fransız askeri helikopterini alıkoyduğu belirtildi.

Ekvator Ginesi'nin, hava sahasına izinsiz girdiği gerekçesiyle Fransız askeri helikopterini alıkoyduğu belirtildi.

Ekvator Ginesi Televizyonu RTVGE'nin haberine göre, ülkenin liman şehri Bata'daki havalimanına inen Fransız askeri helikopterinin izinsiz uçuş yaptığı belirlendi.

Helikopter, hem uluslararası havacılık kurallarını ihlal ettiği hem de ulusal güvenliğe karşı suç işlendiği gerekçesiyle alıkonuldu.

Operasyon sırasında helikopterdeki Fransız askerlerin de gözaltına alındığı ileri sürülüyor.

Fransa Yargıtayı, dün, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodorin Obiang'ın Fransa'daki mallarına el konulmasını onaylamıştı.

Fransız mahkemesi, el konulan malların ülkeye iadesini kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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