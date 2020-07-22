Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Angue, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi...
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Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Angue, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi...

Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak üzere Türkiye'nin ülkesine verdiği tıbbi malzeme desteği için teşekkür ederek, "Bu, Türkiye'nin ne kadar dost ve dayanışma sever bir model ülke olduğunu gösteren bir jest oldu.

Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Angue, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi...
22.07.2020 00:07 | Son Güncelleme: 22.07.2020 00:15

Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak üzere Türkiye'nin ülkesine verdiği tıbbi malzeme desteği için teşekkür ederek, "Bu, Türkiye'nin ne kadar dost ve dayanışma sever bir model ülke olduğunu gösteren bir jest oldu." dedi.

Angue ve Ekvator Ginesi'ne resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Angue ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Angue, Çavuşoğlu'nun ülkesine yaptığı ziyaretin, Türkiye'nin ikili ilişkilere verdiği önemin değerli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında iki önemli anlaşma imzalandığına dikkati çeken Angue, hava ulaşımı ve resmi pasaportlara karşılıklı vize muafiyeti konularında imzalanan bu anlaşmaların, zaten güçlü olan ikili ilişkileri daha da güçlendireceğini söyledi.

"Türkiye'ye Kovid-19'la mücadelemize destek verdiği için teşekkür ediyoruz"

Angue, şöyle devam etti:

"Ekvator Ginesi halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti halkına ve devletine teşekkür etmek istiyoruz. Biraz önce Sayın Bakan, Kovid-19'la mücadeleyle ilgili bazı tıbbi malzemeleri ülkemize ulaştırdılar. Bunun teslimatını gördük. Gerçekten, ülkemize yardımcı olarak bu mücadelemizi arttırmamıza destek sağlayacak bir yardım yapılmış oldu. Bu, Türkiye'nin ne kadar dost ve dayanışma sever bir model ülke olduğunu gösteren bir jest oldu. Sadece bizim ülkemize değil, tüm Afrika Kıtası'na."

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin 2014 yılında Ekvator Ginesi'nde düzenlendiğini belirten Angue, "Bu zirvede de Türkiye'nin Afrika Kıtası'na yaptığı yardımları görebildik." dedi.

Angue, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik yardımlarına dikkati çekerek, "Türk halkına ve Türkiye devletine Kovid-19'la mücadelemize destek sağlayacak bu malzemeleri bağışladıkları için teşekkür etmek istiyoruz. Bu bağışlar sayesinde sağlık altyapımızı da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliğinin resmi açılışını yapmak üzere Ekvator Ginesi'ne geldiği için de teşekkür eden Angue, "Dostum Mevlüt Çavuşoğlu'ndan istirhamım, Türk şirketlerinin ülkemizdeki yatırımlarına devam etmesidir. Aynı zamanda Ekvator Gineli gençlerimizin Türkiye üniversitelerindeki eğitim imkanlarından da büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda da bize sunulan burs miktarının önümüzdeki yıl arttırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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