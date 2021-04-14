Ekvator Enerji müşterilerine ÇiçekSepeti'nde indirim uygulanacak

Ekvator Enerji, indirimli elektrik sözleşmesi imzalayan müşterilerine Çiçeksepeti'nden yapacakları alışverişler için yüzde 15 indirim uygulayacak.

Ekvator Enerji, indirimli elektrik sözleşmesi imzalayan müşterilerine Çiçeksepeti'nden yapacakları alışverişler için yüzde 15 indirim uygulayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 06 Nisan-05 Mayıs tarihleri arasında Ekvator Enerji ile indirimli elektrik sözleşmesi imzalayan müşteriler, ÇiçekSepeti'nde rozetli ürünlerde geçerli olmak üzere anında yüzde 15 indirim hakkı elde edecek.

Ayrıca, müşteriler takı-tasarım aksesuarlarından hediyelik setlere, çiçekten kırtasiye malzemelerine kadar birçok kategoride binlerce üründe indirimli alışveriş ayrıcalığı yaşayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler 0850 840 36 00 numaralı Çağrı Merkezini arayarak, bilgi@ekvatorenerji.com adresine e-posta göndererek ya da www.ekvatorenerji.com resmi internet adresi üzerinden başvuru yapabilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş