Ekvator Enerji ile Medicana International İzmir Hastanesi iş birliği protokolü imzaladı

Ekvator Enerji, Medicana International İzmir Hastanesiyle imzaladığı iş birliği protokolü sayesinde müşterilerine Medicana Sağlık Grubu'nun Türkiye'deki tüm hastanelerinden avantajlı fiyatlarla yararlanabilme imkanı tanıyacak.

Ekvator Enerji, Medicana International İzmir Hastanesiyle imzaladığı iş birliği protokolü sayesinde müşterilerine Medicana Sağlık Grubu'nun Türkiye'deki tüm hastanelerinden avantajlı fiyatlarla yararlanabilme imkanı tanıyacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirdiği marka iş birlikleri ve özel kampanyalar ile müşterilerine birçok alanda avantaj sunan Ekvator Enerji, özel sağlık sektöründe çeyrek asrı aşan deneyim ve bilgi birikimiyle uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunan Medicana Hastaneleriyle iş birliği yaptı.

Ekvator Enerji müşterileri, tanımlanacak Medicana Premium Medicard'la Medicana Sağlık Grubu'nun Türkiye'deki tüm hastanelerinde, özel hasta danışmanlığı, randevu önceliği, 1 yıl kart kullanımı sonrası ücretsiz mini check-up, otopark hizmetinden ücretsiz yararlanma, oda önceliği, dergi ve bülten aboneliği ile kurum bünyesinde gerçekleştirilen laboratuvar ve radyoloji işlemleri ile ilave ücretler ve özel hizmetlerden avantajlı fiyatlarla yararlanma hakkı elde ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baydaş, gerçekleştirilen marka iş birlikleri ve kampanyalarla müşterilerinin yanında yer almaya özen gösterdiklerini ifade ederek, "Müşterilerimizin işletme maliyetlerinde tasarruf sağlamalarını ne kadar önemsiyorsak, yaşam kalitelerinin artması ve sağlık hizmetinden avantajlı fiyatlarla yararlanabilmelerine olanak sağlamayı da o denli önemsiyoruz. Sağlık gibi önemli bir konuda Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından Medicana Sağlık Grubu ile yaptığımız bu iş birliğini çok değerli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu