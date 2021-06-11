Ekvator Enerji ile Medicana International İzmir Hastanesi iş birliği protokolü imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ekvator Enerji ile Medicana International İzmir Hastanesi iş birliği protokolü imzaladı

Ekvator Enerji ile Medicana International İzmir Hastanesi iş birliği protokolü imzaladı
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Ekvator Enerji, Medicana International İzmir Hastanesiyle imzaladığı iş birliği protokolü sayesinde müşterilerine Medicana Sağlık Grubu'nun Türkiye'deki tüm hastanelerinden avantajlı fiyatlarla yararlanabilme imkanı tanıyacak.

Ekvator Enerji, Medicana International İzmir Hastanesiyle imzaladığı iş birliği protokolü sayesinde müşterilerine Medicana Sağlık Grubu'nun Türkiye'deki tüm hastanelerinden avantajlı fiyatlarla yararlanabilme imkanı tanıyacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirdiği marka iş birlikleri ve özel kampanyalar ile müşterilerine birçok alanda avantaj sunan Ekvator Enerji, özel sağlık sektöründe çeyrek asrı aşan deneyim ve bilgi birikimiyle uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunan Medicana Hastaneleriyle iş birliği yaptı.

Ekvator Enerji müşterileri, tanımlanacak Medicana Premium Medicard'la Medicana Sağlık Grubu'nun Türkiye'deki tüm hastanelerinde, özel hasta danışmanlığı, randevu önceliği, 1 yıl kart kullanımı sonrası ücretsiz mini check-up, otopark hizmetinden ücretsiz yararlanma, oda önceliği, dergi ve bülten aboneliği ile kurum bünyesinde gerçekleştirilen laboratuvar ve radyoloji işlemleri ile ilave ücretler ve özel hizmetlerden avantajlı fiyatlarla yararlanma hakkı elde ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baydaş, gerçekleştirilen marka iş birlikleri ve kampanyalarla müşterilerinin yanında yer almaya özen gösterdiklerini ifade ederek, "Müşterilerimizin işletme maliyetlerinde tasarruf sağlamalarını ne kadar önemsiyorsak, yaşam kalitelerinin artması ve sağlık hizmetinden avantajlı fiyatlarla yararlanabilmelerine olanak sağlamayı da o denli önemsiyoruz. Sağlık gibi önemli bir konuda Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından Medicana Sağlık Grubu ile yaptığımız bu iş birliğini çok değerli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi
Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Kerimcan Durmaz Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ozan Tufan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ekvator Enerji ile Medicana International İzmir Hastanesi iş birliği protokolü imzaladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 11:31:53. #1.14#

title