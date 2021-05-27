Ekvator Enerji'den KOBİ müşterilerine Avansas. com'da indirim fırsatı
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Ekvator Enerji'den KOBİ müşterilerine Avansas. com'da indirim fırsatı

Ekvator Enerji'den KOBİ müşterilerine Avansas. com'da indirim fırsatı
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Ekvator Enerji, KOBİ müşterilerine "Avansas.com" üzerinden yapacakları alışverişlerde indirim fırsatı sunuyor.

Ekvator Enerji, KOBİ müşterilerine "Avansas.com" üzerinden yapacakları alışverişlerde indirim fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ekvator Enerji gerçekleştirdiği marka iş birlikleriyle müşterilerine özel kampanyalar sunmaya ve birçok alanda fayda sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, avantajlı satın alma sistemi Avansas ile iş birliği yapan Ekvator Enerji, KOBİ müşterilerine "Avansas.com" üzerinden yapacakları alışverişlerde kullanılmak üzere hediye indirim kodu vereceği bir iş birliğine imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baydaş, tasarruf odaklı indirimli elektrik fiyatları yanında işletme maliyetlerinde tasarruf odaklı marka iş birlikleri ve kampanyalarla KOBİ müşterilerinin yanında yer almaya özen gösterdiklerini belirterek, "KOBİ müşterilerimiz için işletme maliyetlerinde tasarruf sağlayacakları pek çok alanda yeni marka iş birliklerine imza atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kampanya ile Ekvator Enerji KOBİ müşterileri "Avansas.com" alışverişlerinde kullanılmak üzere 250 lira ve üzeri alışverişte geçerli olmak üzere 40 lira hediye indirim kodu elde edecek. İndirimli elektrik ve Avansas kampanyasından yararlanmak isteyen KOBİ'ler, çağrı merkezini arayarak veya şirketin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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Ekvator Enerji'den KOBİ müşterilerine Avansas. com'da indirim fırsatı - Haberler Ekonomi
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