Ekvator'da valizin içinden streçe sarılı 185 yavru kaplumbağa çıktı

Ekvator Galapagos Havalimanı'nda valizin özel bölmesinde streçe sarılı halde nesli tükenmekte olan 185 yavru Galapagos kaplumbağası ele geçirildi.

Ekvator Galapagos Havalimanı'nda valizin özel bölmesinde streçe sarılı halde nesli tükenmekte olan 185 yavru Galapagos kaplumbağası ele geçirildi.

Ekvador'da meşhur Galapagos Adası'ndaki Galapagos Havalimanı'nda gümrük ekipleri tarafından açılan valiz görenleri şaşırttı. Valiz içindeki özel bölmeden hediyelik eşya gibi gösterilen ve streçe sarılı halde nesli tükenmekte olan 185 yavru Galapagos kaplumbağası çıktı. Kaplumbağaların 10 tanesinin ise valizin içinde öldüğü ifade edildi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Havaalanı Müdürü Jorge Rosillo, kaplumbağaların 'tür kaçakçılığı' için Ekvador anakarasındaki Guayaquil Havalimanı'na gönderilmesinin planlandığı ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Rosillo, Galapagos Adaları'ndan gelen bazı kaplumbağa türlerinin Asya pazarında ilgi gördüğünü belirtti. Hayatta kalan kaplumbağalar Galapagos Milli Parkı'nda görevli ekibe teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı