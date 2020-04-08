Ekvador ve Meksika'da koronavirüs vakaları artıyor
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Meksika, Güncel

Ekvador ve Meksika'da koronavirüs vakaları artıyor

Latin Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 242'ye yükseldi.

08.04.2020 23:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:28
Ekvador ve Meksika'da koronavirüs vakaları artıyor

Latin Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 242'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 242'ye, toplam vaka sayısı ise 4 bin 450'ye ulaştı.

Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil, ülkedeki Kovid-19'un merkez üssü olarak nitelendiriliyor. Eyalet genelinde vaka sayısının 3 bin 47'ye yükseldiği açıklandı.

Meksika'da ölü sayısı 141'e yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 16 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 141'e, vaka sayısı 2 bin 785'e çıktı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Lopez-Gatell, ülkede doktor ve hemşire sayısının yeterli olmadığını, salgının üçüncü aşamasında vaka ve can kayıplarının artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Virüsten hayatını kaybedenlerin çoğunun yüksek tansiyon, obezite, diyabet ve kronik akciğer rahatsızlıkları gibi yüksek risk grubundaki hastalar olduğuna dikkati çeken Lopez-Gotell, halkın zorunlu olmadıkça evden çıkmamasını istedi.

Ülke çapında 23 Mart-19 Nisan tarihlerinde eğitime ara verilirken, 100 ve daha fazla kişinin katıldığı etkinlikler yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

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