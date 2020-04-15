Ekvador ve Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor
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Güney Amerika, Küba, Güncel

Ekvador ve Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 369'a, Küba'da ise 21'e yükseldi.

15.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:18
Ekvador ve Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 369'a, Küba'da ise 21'e yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 369'a, toplam vaka sayısı ise 7 bin 603'e ulaştı.

Küba'da vaka sayısı 766'ya yükseldi

Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede salgından yaşamını yitirenlerin sayısının 21'e, vaka sayısının da 766'ya çıktığı kaydedildi.

Öte yandan ülkede iyileşenlerin sayısı 132'ye yükseldi.

Kaynak: AA

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