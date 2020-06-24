Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da 4 bin 274'e, Kolombiya'da ise 2 bin 404'e yükseldi.

Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
24.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:36

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da 4 bin 274'e, Kolombiya'da ise 2 bin 404'e yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 274'e çıktı. Vaka sayısı da 728 artışla 51 bin 643'e ulaştı.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 94 kişi yaşamını yitirdi. Böylece virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 404'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 389 artarak 73 bin 572'ye çıktı, iyileşenlerin sayısı da 1491 artarak 30 bin 459 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda artan ölü ve vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülkede 15 Temmuz'a kadar karantina ilan edildiğini açıkladı.

Ülkede salgına karşı alınan tedbirler kapsamında 25 Mart'ta ilan edilen karantina uygulaması, en son 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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