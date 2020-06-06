Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19'dan ölümler artıyor
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Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19'dan ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 3 bin 534'e, Kolombiya'da ise 1145'e yükseldiEkvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi yaşamını yitirdi.

Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19'dan ölümler artıyor
06.06.2020 04:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 04:13

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 3 bin 534'e, Kolombiya'da ise 1145'e yükseldi

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 534'e, vaka sayısı ise 609 artarak 41 bin 575'e ulaştı.

Kolombiya'da ölü sayısı 1145'e yükseldi

Kolombiya'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 1145 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı ise 1515 artarak 36 bin 635'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 13 bin 638 oldu.

Kaynak: AA

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