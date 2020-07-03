Ekvador ve Honduras'da Kovid-19 ölümleri artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 4 bin 639'a, Orta Amerika ülkesi Honduras'da 591'e yükseldi.
03.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:06
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 4 bin 639'a, Orta Amerika ülkesi Honduras'da 591'e yükseldi.
Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 639'a, vaka sayısı ise 1229 artarak 59 bin 468'e çıktı. Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 5 bin 900 olarak kayıtlara geçti.
Honduras'da ise Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 49 artışla 591 oldu.
Ülkedeki vaka sayısı 858 artarak 21 bin 120'ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 190 olarak açıklandı.
Kaynak: AA