Ekvador ve Honduras'da Kovid-19 ölümleri artıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 4 bin 639'a, Orta Amerika ülkesi Honduras'da 591'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 4 bin 639'a, Orta Amerika ülkesi Honduras'da 591'e yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 639'a, vaka sayısı ise 1229 artarak 59 bin 468'e çıktı. Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 5 bin 900 olarak kayıtlara geçti.

Honduras'da ise Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 49 artışla 591 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı 858 artarak 21 bin 120'ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 190 olarak açıklandı.

Kaynak: AA