Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19'dan ölümler artıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Ekvador'da 3 bin 690'a, Guatemala'da 267'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Ekvador'da 3 bin 690'a, Guatemala'da 267'ye yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 690'a, vaka sayısı ise 539 artarak 43 bin 917'ye çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 4 bin 375 olarak kayda geçti.

Guatemala'da ise Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 15 artışla 267 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı 447 artarak 7 bin 502'ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı 1323 olarak açıklandı.

Kaynak: AA