Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 bin 438'e, Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde ise 515'e yükseldi.

Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
03.06.2020 01:03 | Son Güncelleme: 03.06.2020 01:03

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 bin 438'e, Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde ise 515'e yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 3 bin 438'e, toplam vaka sayısı ise 420 artarak 40 bin 414'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 4 bin oldu.

Dominik Cumhuriyeti'nde ölü sayısı 515'e yükseldi

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 515'e, vaka sayısı da 180 artarak 17 bin 752'ye çıktı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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