Ekvador, Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısından 2 milyon doz alacak
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Ekvador, Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısından 2 milyon doz alacak

26.02.2021 04:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 04:58
Ekvador, Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısından 2 milyon doz alacak

Güney Amerika ülkesi Ekvador, Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 2 milyon doz almak için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador, Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 2 milyon doz almak için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ekvador basınında çıkan habere göre, Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos, Sinovac tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını almak için birkaç haftadır süren müzakerelerin olumlu sonuçlandığını bildirdi.

Zevallos, anlaşma kapsamında 2 milyon doz aşı alınacağını ifade etti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 35 artarak 15 bin 669'a, vaka sayısı da 2 bin 390 artışla 281 bin 169'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 238 bin 817 kişi de iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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