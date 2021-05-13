Ekvador, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalardan endişe duyuyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador hükümeti, İsrail'in Gazze şeridindeki operasyonlarından kaynaklı en az 65 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle endişeli olduğunu bildirdi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador hükümeti, İsrail'in Gazze şeridindeki operasyonlarından kaynaklı en az 65 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle endişeli olduğunu bildirdi.

Ekvador Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail, Doğu Kudüs ve Gazze'de olayların tırmanmasından dolayı her iki tarafa da çatışmanın şiddetlendirilmesinden kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun olarak sivil nüfusa herhangi bir zarar vermekten vazgeçilmesinin önemi belirtilerek, "İnsanların yaşamlarına ve güvenliğine saygı duymak esastır. Taraflar arasındaki yıkıma ve ölüme yol açan düşmanlık kabul edilemez." denildi.

Her iki tarafın da uluslararası hukuk kurallarına uymakla yükümlü olduğu hatırlatılan açıklamada,"Ekvador, şiddet sarmalının bir an önce durdurulması çağrısı yapıyor ve herkesin barış içinde ve onurlu yaşama hakkına olan inancını yineliyor. Acilen bu çatışmaya barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulmaya çağırıyor, bu da barış ve güvenlik ortamının kurulmasına yol açacak. "değerlendirmesi yapıldı.

- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi de yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan