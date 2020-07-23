Ekvador, Guatemala ve El Salvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Ekvador, Guatemala ve El Salvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5 bin 418'e, Orta Amerika ülkeleri Guatemala'da 1573'e, El Salvador'da 363'e yükseldi.

Ekvador, Guatemala ve El Salvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
23.07.2020 01:35 | Son Güncelleme: 23.07.2020 01:46

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5 bin 418'e, Orta Amerika ülkeleri Guatemala'da 1573'e, El Salvador'da 363'e yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 52 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 418'a çıktı.

Vaka sayısı 1040 artışla 77 bin 257'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 5 bin 900 oldu.

Guatemala'da ise son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 artarak 1573'e, vaka sayısı ise 906 artarak 41 bin 135'e yükseldi.

El Salvador'da da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 363'e, vaka sayısı 393 artarak 12 bin 975'e ulaştı.

Kaynak: AA

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