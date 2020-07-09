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Ekvador Dışişleri Bakanı Valencia görevinden istifa etti
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Ekvador Dışişleri Bakanı Valencia görevinden istifa etti

Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia, bakanlıktaki misyonunun tamamlandığını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıkladı.

Ekvador Dışişleri Bakanı Valencia görevinden istifa etti
09.07.2020 03:23 | Son Güncelleme: 09.07.2020 03:53

Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia, bakanlıktaki misyonunun tamamlandığını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıkladı.

Ekvador basınında çıkan habere göre, Valencia, düzenlediği basın toplantısında, "diplomatik misyonunun" sona erdiğini vurgulayarak görevinden ayrıldı.

Görevden ayrılmasının, dün istifa eden Devlet Başkan Yardımcısı Otto Sonnenholzner ile ilgisinin bulunmadığını dile getiren Jose Valencia, "Bilakis kendi kararımdır, bakanlıktaki görevimi tamamladığımı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkeye hizmetlerinden ötürü Sonnenholzner'a teşekkür ederek, istifasının kabul edildiğini bildirdi.

Jose Valencia, 18 Haziran 2018'de Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

Ekvador'da Devlet Başkan Yardımcısı Sonnenholzner, dün yaptığı açıklamada, ülkede "yeni bir yol inşa edilmesi" çağrısında bulunarak görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA

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