Ekvador Devlet Başkanı: Assange Büyükelçiliği Casusluk Merkezine Çevirdi

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı sığındığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ni 'casusluk merkezi' olarak kullanmakla suçladı. Assange hakkında koruma kararını kaldıran ve büyükelçilikte İngiliz polisi tarafından tutuklamasına izin veren Ekvador hükümeti, Assange'ın iltica şartlarını ihlal ettiğini öne sürdü.

Ekvador'un 2017 yılında iktidara gelen Devlet Başkanı Moreno, Julian Assange'ın 7 yıldır yaşadığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde casusluk faaliyetlerine yeltendiğini söyleyerek iltica hakkını kaldırma kararını savundu. Moreno ayrıca uygulamanın keyfi olmadığını, uluslararası hukukla bağdaştığını söyledi.

"Büyükelçilikte kaykayla kayıyor"

Moreno ayrıca Julian Assange'ın büyükelçilikte uygunsuz davranışlarda bulunduğunu ekledi. Assange'ı hijyen konusunda hassasiyet göstermediği gerekçesiyle eleştiren Moreno "davranışları kesinlikle skandal" şeklinde konuştu.

Julian Assange'ın avukatı Jennifer Robinson suçlamaları reddettiklerini açıkladı.

Öte yandan büyükelçiliğin güvenliğinden sorumlu İspanyol güvenlik şirketi tarafından medyaya yansıtılan görüntülerde Assange, bina içerisinde kaykay kullanırken görülüyor.

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"Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmemesi önceliğimiz"

Avukat Robinson, Assange'ın tutukluluk süreciyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Robinson İsveç'te cinsel saldırı ve taciz suçlamalarından hakkında yakalama kararı bulunan Assange'ın bu ülkeyle işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Avukat önceliğin Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iadeden kaçınmak olduğunun altını çizdi.

Assange'ın İsveç'e iade edilmesi için ABD'ye gönderilmeyeceğinin garanti edilmesi istenecek.

70'ten fazla İngiliz milletvekili ise İngiltere İçişleri Bakanlığı'na gönderilmek üzere, olası bir İsveç iadesi talebine öncelik verilmesini isteyen mektup imzaladı.

Julian Assange, 2010 yılında kurulan ve çok sayıda gizli belgeyi medyaya sızdırmakla suçlanan WikiLeaks'in kurucusuydu. Kamuoyuna sunulan belgeler arasında ABD'nin Irak ve Afganistan'daki savaşlarla ilgili iç yazışmalarını gösteren yüzlerce belge de vardı. Euronews.com'da Görüntüle