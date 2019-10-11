Ekvador'daki hükümet karşıtı protesto ve olaylar

11.10.2019 06:32

Ekvador'daki protestocu yerliler tarafından alıkonulan 10 polis serbest bırakıldı. Yerlilerin bulunduğu binadan çıkan bir gazeteci ise protestocu bir yerlinin taşlı saldırısıyla yaralandı.

Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim'de genel ulaştırma grevi olarak başlayarak tüm ülkede hükümet karşıtı gösterilere ve şiddet eylemlerine dönüşen olaylar, olağanüstü hal ilanına rağmen protestocu yerlilerin de desteği ile sürüyor.

Ülkenin kırsal kesimlerinden yola çıkarak başkent Quito'ya ulaşan ve protestolarına devam eden yerliler bir kültür merkezinde alıkoydukları 10 polisi görüşmeler sonunda serbest bıraktı.

Rehin alma olayından Savunma Bakanı Oswaldo Jarrin'i sorumlu tutan Ekvador Yerli Halkları Konfederasyonu (CONAIE) Başkanı Jaime Vargas, bulundukları kültür merkezini kendi alanları saydıklarını ve polislerin bu alanda bulunmaması gerektiğini iddia etti.

Polisler Ekvador resmi kamu denetçiliği kurumu Defensoria del Pueblo ve Birleşmiş Milletler temsilcilerine teslim edildi.

Öte yandan yerliler tarafından burada düzenlenmesi planlanan ve sonrasında iptal edilen basın toplantısını takip etmek için binaya giden gazeteci Freddy Paredes henüz bilinmeyen bir sebeple saldırıya uğradığı.

Bazı yerlilerin darp etmesinin ardından yine yerlilerin korumasında alandan uzaklaştığı sırada Paredes'in kafasına başka bir yerli tarafından çok yakın mesafeden taş atıldı.

Saldırı sonrası kanlar içinde yere düşen ve bir süre bilinçsiz bir şekilde yatan Paredes hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Paredes, saldırıdan CONAIE Başkanı Vargas'ı sorumlu tuttu.

CONAIE'nin saldırıyı kınayan basın açıklamasında ise Paredes'in bina dışında saldırıya uğradığı için kendilerinin sorumlu tutulamayacağı ifade edildi.

Bilanço ağırlaşıyor

Günlerdir devam eden şiddet olaylarındaki bilanço ise giderek ağırlaşıyor.

Ülke basınındaki haberlere göre olaylarda en 20'si gazeteci 400'den fazla kişi yaralandı. 5 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin tutuklandığı olaylarda birçok kamu kurumu zarar gördü ve iş yeri yağmalandı.

Ekvador'da yaşananlar

Ekvador'da hükümet, şubatta 4,2 milyar doları Uluslararası Para Fonundan (IMF) olmak üzere 10 milyar dolarlık borç anlaşması yapmış ve IMF'nin kamu harcamalarının kısılması dahil birçok şartını kabul etmişti.?

Devlet Başkanı Lenin Moreno, anlaşma çerçevesinde yapılan düzenlemeleri 1 Ekim'de açıklamış ve hükümetin artık ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt desteğini kaldırdığını duyurmuştu.?

Ülkedeki ulaştırma görevlilerinin 3 Ekim'de gittiği genel grev, öğrenciler, işçi sendikaları ve birçok muhalif organizasyonun da katılmasıyla ülke genelinde protestolara dönüşmüş, göstericiler ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.?

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askeri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler, tüm ülkedeki protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.

Hükümet merkezini başkentten ülkenin güneybatısındaki liman şehri Guayaquil'e taşıyan Moreno yönetimi düzenlemelerden geri adım atmayacaklarını fakat diyaloğa açık olduklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA