Ekvador'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye çıktı Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'dan sonra salgından en çok etkilenen Ekvador'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi.

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'dan sonra salgından en çok etkilenen Ekvador'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 3 bin 163'e ulaştı.

Öte yandan 11 aylık olan 4 bebekte Kovid-19 tespit edilirken 1-4 ile 5-19 yaş aralığında da 37 vaka ortaya çıktı.

Kaynak: AA