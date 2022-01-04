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Ekvador'da yeni dışişleri bakanı Juan Carlos Holguin oldu

Ekvador'da yeni dışişleri bakanı Juan Carlos Holguin oldu
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Mauricio Montalvo'nun yerine Juan Carlos Holguin ülkenin yeni dışişleri bakanı olarak atandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Mauricio Montalvo'nun yerine Juan Carlos Holguin ülkenin yeni dışişleri bakanı olarak atandı.

Başkent Quito'daki Carondelet Sarayı'nda, Holguin'in yemin etmesinin ardından konuşan Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Holguin'in hassas bir göreve getirildiğini belirterek, "Holguin, Ekvador'un yeni yüzü olacak, alanında genç, dinamik ve girişimci bir politikacıdır." ifadesini kullandı.

Lasso, Ekvador'un dünyada Kovid-19'a karşı nüfusunu en çok aşılayan ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, "İddialı ve yoğun aşı programımız sayesinde dünyada ilk 10 ülke arasındayız." dedi.

Holguin de törende yaptığı konuşmada, uluslararası iş birliği ve diyalog yoluyla amaçlarının ülkelerle olan ikili ticareti geliştirmek ve ihracatı teşvik etmek olduğunu söyledi.

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AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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