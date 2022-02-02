Ekvador'da Toprak Kaymasında En Az 14 Can Kaybı

Latin Amerika'nın çeşitli yerlerinde aşırı yağışlar devam ediyor. Ekvador'da yağışlarla gelen sel toprak kaymasına neden oldu. En az 14 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Ülkenin başkenti Kito'da rekor düzeydeki yağışlarda, metrekare başına 75 litre yağmur suyu kaydedildi. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor

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