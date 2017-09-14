Ekvador'da Teknik Direktör Değişimi
Ekvador Milli Takımı'nda Arjantinli teknik adam Gustavo Quinteros'un yerine vatandaşı Jorge Celico getirildi.
Ekvador Milli Takımı'nda Arjantinli teknik direktör Gustavo Quinteros'un görevine son verildi.
Açıklamada, Ekvador Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerini çalıştıran Arjantinli Jorge Celico'nun, elemeler boyunca geçici olarak A Takım'da görev alacağı da ifade edildi.
2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 16 maç sonunda 20 puan toplayan Ekvador, grubunda 8'inci sırada yer alıyor. İlk 4 takım Rusya'da düzenlenecek organizasyona doğrudan katılma hakkı elde edecek. 5'inci olan takım ise play-off maçlarına çıkacak.
Ekvador, grubun son iki maçında deplasmanda Şili ve evinde Arjantin ile oynayacak.
Kaynak: EuroSport.com