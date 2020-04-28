Ekvador'da son 24 saatte Kovid-19'dan 208 kişi öldü
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 208 kişi hayatını kaybetti.
28.04.2020 23:30 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:30
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 208 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Maria Paula Romo, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 208 artarak 871'e, vaka sayısının da 1018 artarak 24 bin 258'e ulaştığını bildirdi.
Ekvador'da salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek can kaybı yaşandı.
Ülkede Kovid-19'u atlatanların sayısı da 2 bin 83'e ulaştı.
Kaynak: AA