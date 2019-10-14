Ekvador'da protestolar: Başkent Quito'da sokağa çıkma yasağı

14.10.2019 02:08

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, 10 gün önce akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırılmasıyla başlayan hükümet karşıtı protestoları bastırmak için orduyu devreye soktu.

Başkent Quito'da dün akşamdan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanırken başkent ve çevresinde güvenlikten askerlerin sorumlu olacağı açıklandı.

Moreno bu kararı, başkentte dün aralarında bir televizyon ve gazeteyle Sayıştay'ın da bulunduğu bazı binaları ateşe vermesinden sonra aldı.

Lenin Moreno, ülkeyi felce uğratan protesto dalgasından uyuşturucu kaçakçılarını, suç çetelerini ve kendisini devirmeye çalışmakla suçladığı eski Devlet Başkanı Rafeal Correa'nın destekçilerini sorumlu tuttu.

Moreno, Correa döneminde devlet başkanı yardımcısıydı. Moreno'nun Correa döneminde artan kamu borçlarını azaltmak için kemer sıkma önlemlerine başvurması iki siyasetçinin arasını açmıştı.

Ekvador Devlet Başkanı, binalara saldıran ve yağmalama olaylarına girişen maskeli protestocuların 10 gündür yakıt fiyatlarına karşı eylemler yapan yerli gruplarla bağlantısı olmadığını söyledi.

Yerlilerin liderleri, dün kemer sıkma önlemleri konusunda hükümetle görüşmeler yapmayı kabul etmişti.

IMF destekli kemer sıkma önlemleri

Eski bir OPEC üyesi olan Ekvador, yaklaşık 10 yıl boyunca devam eden kamu harcamalarındaki artış ve petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası derin bir borç krizine sürüklendi.

Moreno hükümeti, 64 milyar dolarlık borç ve yıllık 10 milyar dolarlık açığı kapatabilmek için Uluslararası Para Fonu IMF'nin dayatmasıyla bir dizi kemer sıkma önlemi açıkladı.

Bu çerçevede vergiler artırıldı, çalışma yasalarında değişiklik yapıldı ve akaryakıta sübvansiyonların kaldırılması dahil kamu harcamalarında kesintiye gidildi.