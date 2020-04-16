Ekvador'da, Kovid-19'un merkez üssü Guayaquil'de ev ve hastanelerden 1424 ceset toplandı
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Lenin, Güncel

Ekvador'da, Kovid-19'un merkez üssü Guayaquil'de ev ve hastanelerden 1424 ceset toplandı

BUENOS Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, ülkesinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "merkez üssü" olarak nitelenen ve geçen ay halkın ölen yakınlarını sokağa bıraktığı Guayaquil'de ev ve hastanelerden 1424 cesedin toplandığını açıkladı.

16.04.2020 06:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 06:44
Ekvador'da, Kovid-19'un merkez üssü Guayaquil'de ev ve hastanelerden 1424 ceset toplandı

BUENOS Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, ülkesinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "merkez üssü" olarak nitelenen ve geçen ay halkın ölen yakınlarını sokağa bıraktığı Guayaquil'de ev ve hastanelerden 1424 cesedin toplandığını açıkladı.

Devlet Başkanı Moreno, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesinde yürütülen Kovid-19 salgını ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Moreno, Ekvador'da virüsün görülmesinden kısa bir süre önce alınan önlemleri hatırlatarak, "Salgına hazırlıksız yakalandığımıza dair yorumlar görüyorum. Elbette hazırlıklı değildik, kimse değildi. Soruyorum sen hazırlıklı mıydın? Ailen, şirketin veya herhangi bir ülke hazırlıklı mıydı?" ifadelerini kullandı.

Guayaquil'de cesetlerin toplanması için kurulan Ortak Görev Gücünün faaliyetlerine ilişkin Moreno, "Ortak Görev Gücü, Guayaquil'de şu ana kadar ev ve hastanelerden 1424 ceset topladı ve hepsi uygun bir şekilde defnediliyor." diye konuştu.

Ekvador'da Kovid-19 salgının "merkez üssü" olarak nitelenen Guayaquil'de mart ayının sonunda hastanelerin morglarının dolması ve cenaze hizmeti verilememesi nedeniyle halkın yakınlarını sokağa bıraktığı ve sokakta yaktığı görülmüştü.

Ordunun da yardımıyla kentteki cesetlerin toplanması için kurulan Ortak Görev Gücü Lideri Wated, toplanan cesetlerin ölüm sebebinin Kovid-19 olup olmadığının bilinmediğini söylemişti.

Nüfusu 17 milyonu aşan Ekvador'da resmi verilere göre şu ana kadar 388 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 7 bin 858 kişide görüldü.

Kaynak: AA

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