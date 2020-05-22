Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 117 kişi öldü Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 56'ya çıktı, vaka sayısı 522 artarak 35 bin 828'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplamda 3 bin 557 oldu.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm 14 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA