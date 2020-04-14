Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 355'e çıktı
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 355'e yükseldi.
14.04.2020 00:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:14
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 355'e yükseldi.
Ekvador basınındaki haberlere göre, ülkedeki vaka sayısı 7 bin 529'a ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 597'ye çıktı.
Ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı son 24 saatte 22 kişi artarak 355 oldu.
Kaynak: AA