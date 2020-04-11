Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 297'ye çıktı Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 297'ye yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 297'ye yükseldi.

Ekvador İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 25 kişi artarak 297'ye çıktı.

Ülkedeki vaka sayısı ise 7 bin 161'e ulaştı.

Ekvador'da salgının merkezi olarak nitelendirilen Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil'de de vaka sayısı 5 bin 281'e yükseldi.

Kaynak: AA