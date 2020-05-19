Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 799'a yükseldi
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Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 799'a yükseldi

Güney Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 799'a yükseldi
19.05.2020 01:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 01:08

Güney Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 799'a, vaka sayısı ise 400 artarak, 33 bin 582'ye yükseldi.

İlk Kovid-19 vakasının 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölümün de 14 Mart'ta gerçekleştiği Ekvador, salgın nedeniyle zor günler geçirmişti.

Ülkede Kovid-19 salgınının "merkez üssü" olarak nitelendirilen Guayaquil'de hastanelerin morglarının dolması ve cenaze hizmeti verilememesi nedeniyle halkın yakınlarını sokağa bıraktığı ve sokakta yaktığı görülmüştü.

Nüfusu 16 milyonu aşan Ekvador, salgınla mücadele kapsamında 12 Mart'ta acil durum ilan etmiş ve bu kapsamda günün belirli saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamaya konulmuştu.

Devlet Başkanı Lenin Moreno da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, acil durumun 16 Mayıs'tan itibaren 30 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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