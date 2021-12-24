Ekvador'da Kovid-19 aşısı zorunlu hale getirildi - Haberler
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Ekvador'da Kovid-19 aşısı zorunlu hale getirildi

Ekvador'da Kovid-19 aşısı zorunlu hale getirildi
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, son zamanlarda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ülke genelinde aşı zorunlu hale getirildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, son zamanlarda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ülke genelinde aşı zorunlu hale getirildi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgının ülkede yeniden etkisini gösterdiğine vurgu yapılarak, "Ekvador'da Kovid-19'a karşı zorunlu aşı kararı alındı. Bu karar, mevcut epidemiyolojik durum, enfekte sayısındaki artış ve omicron gibi endişe verici varyantların dolaşımı nedeniyle alındı." ifadesine yer verildi.

Sağlık hizmetlerinde yaşanılabilecek muhtemel bir krizin önüne geçilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca salgının bulaşma hızını gösteren uluslararası eğilim ve hastaneye yatış talebinin yüksek olması nedeniyle bu karara varıldı." denildi.

Ülkede ilk kez omicron varyantı tespit edilmişti

Sağlık Bakanı Ximena Garzon, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada ülkede ilk kez Kovid-19'un omicron varyantına rastlandığını bildirmişti.

Ekvador'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 33 bin 624 kişi hayatını kaybetti, 538 bin 218 kişi ise virüse yakalandı.

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AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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