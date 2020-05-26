Ekvador'da korona kesintileri, halkı sokaklara döktü
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Ekvador'da korona kesintileri, halkı sokaklara döktü

Ekvador'da hükümetin korona virüs ile mücadele kapsamında uyguladığı kemer sıkma politikası protesto edildi.

Ekvador'da korona kesintileri, halkı sokaklara döktü
26.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:32

Ekvador'da hükümetin korona virüs ile mücadele kapsamında uyguladığı kemer sıkma politikası protesto edildi.

Korona virüs ile mücadele eden ülkelerden biri olan Ekvador'da hükümetin politikası halkı kızdırdı. Salgın ile mücadelede hükümetin kesintiler gerçekleştirerek kemer sıkma politikası uygulamayı tercih etmesi Ekvador halkını sokaklara döktü. Başkent Quito'da yaklaşık 2 bin kişi hükümet karşıtı hükümet karşıtı eylem düzenledi. İşi sendikaları ve sosyal organizatörler tarafından organize edilen eyleme katılan göstericiler, maskeleri ve bayrakları ile sokaklarda yerlerini aldı. Eylemciler hükümet karşıtı sloganlar atarken, eylemler sırasında bir polis de yaralandı.

Başkent Quito'nun yanı sıra Guayaquil'de de eylemler yapıldı. İçişleri Bakanı Mara Paula Romo, protesto gösterilerine toplamda 4 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Devlet Başkanı Lenn Moreno devlete ait bazı şirketlerin kapatılması ve özel sektörde çalışanların maaşlarından kesintiler yapılması gibi önlemler alınacağını açıkladı. Moreno, korona virüs salgınında 150 bin kişinin işsiz kaldığını duyurmuştu.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen Güney Amerika ülkelerinden biri olan Ekvador'da 37 bin 355 korona virüs vakası tespit edilirken 3 bin 203 kişi de hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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