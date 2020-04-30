- Ekvador'da korona ile mücadele için 63 kilometrelik bisiklet yolu

- Ekvador'da korona ile mücadele için 63 kilometrelik bisiklet yolu Ekvador'da korona virüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarının kullanımını sınırlandırmak için alınan kararın ardından başkent Kito'da 63 kilometrelik bisiklet yolu oluşturuldu.