Ekvador'da kemer sıkma politikalarını protesto eden yerliler 8 polisi rehin aldı

Ekvador'da kemer sıkma politikalarını protesto eden yerliler 8 polisi rehin aldı

Ekvador'da kemer sıkma politikalarını protesto eden yerliler 8 polisi rehin aldı. Ülkedeki şiddetli protestolar 7 gündür devam ediyor.

10.10.2019 23:51
Ekvador'da kemer sıkma politikalarını protesto eden yerliler 8 polisi rehin aldı

Ekvador'da kemer sıkma politikalarını protesto eden yerliler 8 polisi rehin aldı. Ülkedeki şiddetli protestolar 7 gündür devam ediyor.


Ülkenin başkenti Quito'da, 7'si erkek 1'i kadın 8 polis, Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (CONAIE) üyeleri tarafından Ekvador Kültür Merkezi'nde rehin alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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