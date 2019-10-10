Ekvador'da kemer sıkma politikalarını protesto eden yerliler 8 polisi rehin aldı
Ekvador'da kemer sıkma politikalarını protesto eden yerliler 8 polisi rehin aldı. Ülkedeki şiddetli protestolar 7 gündür devam ediyor.
Ekvador'da kemer sıkma politikalarını protesto eden yerliler 8 polisi rehin aldı. Ülkedeki şiddetli protestolar 7 gündür devam ediyor.
Ülkenin başkenti Quito'da, 7'si erkek 1'i kadın 8 polis, Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (CONAIE) üyeleri tarafından Ekvador Kültür Merkezi'nde rehin alındı. Euronews.com'da Görüntüle