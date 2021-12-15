Ekvador'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi - Haberler
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Ekvador'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

Ekvador'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da ilk kez, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da ilk kez, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Ximena Garzon, ülkeye 10 Aralık'ta Güney Afrika'dan geldiği tespit edilen 48 yaşındaki erkek bir hastada Omicron belirtileri olduğunu açıkladı.

Afrika kıtasına araştırma yapmak üzere giden bir mühendise Omicron'un bulaştığını belirten Garzon, hastanın 15 günlük zorunlu otel karantinasının başladığını kaydetti.

Garzon, vatandaşın çift doz aşılı olduğuna ve düşük belirtiler gösterdiğine işaret ederek, "Hafif semptomları var ve otelde karantinaya alındı." ifadesini kullandı.

Ekvador'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 33 bin 561 kişi hayatını kaybetti, 533 bin 457 kişi ise virüse yakalandı.

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AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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