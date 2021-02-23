Ekvador'da hapishanelerde isyan çıktı: 50 ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentteki cezaevlerinde isyan çıktığı ve polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkumun öldüğü bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentteki cezaevlerinde isyan çıktığı ve polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkumun öldüğü bildirildi.

Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayaquil, El Turi ve Cotopaxi şehirlerinde çıkan ayaklanmalarda en az 50 mahkum yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.

Yetkililer, çok sayıda güvenlik gücünün olay yerlerine intikal ettiğini ve cezaevlerinde kontrolü sağlamaya çalıştığını bildirdi.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkenin çeşitli hapishanelerinde suç örgütleri, eş zamanlı olarak şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga hapishanelerinde güvenliği yeniden sağlamak için kontrollü şekilde harekete geçti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan