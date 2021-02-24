Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 67'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 67'ye yükseldi

24.02.2021 04:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 04:46
Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 67'ye yükseldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da cezaevlerinde çıkan isyanlara polisin müdahalesi sonucu ölen mahkumların sayısı 67'ye yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da cezaevlerinde çıkan isyanlara polisin müdahalesi sonucu ölen mahkumların sayısı 67'ye yükseldi.

Ekvador basınına konuşan yetkililer, cezaevlerinde çıkan isyanın çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklandığını ve sabah saatlerinde 3 ayrı şehirde aynı anda başladığını açıkladı.

Yetkililer, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga hapishanelerinde çıkan ayaklanmalarda yaşamını yitiren mahkumların sayısının 67'ye ulaştığını kaydetti.

Sosyal medyada yansıyan görüntülerde, bazı mahkumların başlarının kesildiği iddia edildi.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkenin çeşitli hapishanelerinde suç örgütleri, eş zamanlı olarak şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga hapishanelerinde güvenliği yeniden sağlamak için kontrollü şekilde harekete geçti." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Hulusi Akar Özlem Zengin Meral Akşener
Magazin Prens Harry Barış Manço Mustafa Ceceli Meltem Miraloğlu
Spor Mesut Özil Arda Turan Aykut Kocaman Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Mart Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanda ölü sayısı 67'ye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 04:46:41. #1.15#
title