Ekvador'da Devlet Başkanlığına seçilen Guillermo Lasso yemin etti
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Ekvador'da Devlet Başkanlığına seçilen Guillermo Lasso yemin etti

Ekvador'da Devlet Başkanlığına seçilen Guillermo Lasso yemin etti
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Politika

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 11 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı 2. tur seçimini kazanan sağcı Guillermo Lasso, yeni devlet başkanı olarak parlamentoda yemin etti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 11 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı 2. tur seçimini kazanan sağcı Guillermo Lasso, yeni devlet başkanı olarak parlamentoda yemin etti.

Lasso, başkent Quito'daki Ulusal Meclis'te düzenlenen törende, Ulusal Meclis Başkanı Guadalupe Llori tarafından başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesinin ardından devlet başkanlığı görevini Lenin Moreno'dan devraldı.

Parlamentoda konuşma yapan Lasso, toplumun en savunmasız kesimleri için çalışacağına söz vererek, "Bugün hükümetimiz ve cumhuriyet için yeni bir başlangıç. Hükümetimizin iradesinin, aynı hedefler ve aynı umutlarla hareket eden halkın iradesi olacağına sizi temin ederim." ifadesini kullandı.

Uluslararası yatırımcıları ülkesine davet eden Lasso, sosyal eşitliği sağlamak konusunda ve yolsuzlukla mücadelede kararlı olacaklarını belirtti.

Devlet Başkanı Lasso'nun yemin törenine İspanya Kralı 6. Felipe, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Kosta Rika, Nikaragua, Panama, Uruguay, Guatemala, Bolivya, Arjantin ve İspanya'nın Dışişleri Bakanları olmak üzere birçok ülkeden üst düzey yetkililer katıldı.

Lasso'nun, yemin töreninin ardından yeni kabinesini belirlemek amacıyla devlet başkanlığı sarayı Carondelet'e geçeceği bildirildi.

Guillermo Lasso

Ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek olan ve siyasi kariyerine 1998'de başlayan 65 yaşındaki iş adamı, bankacı ve muhafazakar sağcı Lasso, bir önceki seçimlerde, ikinci turda az bir farkla Moreno'ya karşı kaybetmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık sistemi çökmek üzere olan ülkenin ekonomisi 2020'de yüzde 9 daralmış, işsizlik ise zirve yapmıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) son tahminlerine göre Ekvador'un yoksulluk oranı yüzde 38'e, aşırı yoksulluk oranı ise yüzde 20'ye yaklaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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