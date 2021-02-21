Ekvador'da devlet başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı
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Ekvador'da devlet başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

21.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:20
Ekvador'da devlet başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

Ekvador'da 6 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde sol partinin adayı Andres Arauz ile muhafazakar aday Guillermo Lasso'nun ikinci tura kaldığı resmi olarak duyuruldu.

Ekvador'da 6 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde sol partinin adayı Andres Arauz ile muhafazakar aday Guillermo Lasso'nun ikinci tura kaldığı resmi olarak duyuruldu.

Ekvador Ulusal Seçim Konseyinden (CNE) yapılan açıklamaya göre, ilk tura katılan adaylardan hiçbiri geçerli oyların en az yüzde 50'sini alamadı ya da en yakın rakibine 10 puan fark atmak şartıyla oyların yüzde 40'ını alma şartını yerine getiremedi.

CNE, Umut İçin Birlik (UNES) koalisyonu adayı Arauz ile Hristiyan Sosyal Partisi (CREO) ittifakı adayı muhafazakar Lasso'nun 11 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacağını ilan etti.

İlk turda Arauz oyların yüzde 32,72'sini, Lasso yüzde 19,74'ünü, Pachakutik Çok Uluslu Birlik Hareketi adayı Yaku Perez ise yüzde 19,39'unu aldığını aktaran CNE, itiraz sürecinin başladığını partilere duyurdu.

Kazanan aday, 24 Mayıs'ta 4 yıllık görev süresi dolacak Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun yerini alacak.

Seçim sonuçlarının 14 gün geç açıklanması protestolara neden oldu

Bu arada 6 Şubat'ta yapılan seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanmasında yaşanan gecikme, yerli lider Perez taraftarlarının oluşturduğu gruplarca protesto edilmişti.

Perez yanlıları, seçimlerin ilk turunu kazandıklarını ancak sonuçlarda hile yapılarak kendilerinin 2. tur yarışında devre dışı bırakılacağını iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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