Ekvador'da Devlet Başkanı'ndan yeni ekonomik reform önerileri

19.10.2019 14:19

Ekvador'da Devlet Başkanı Lenin Moreno, ekimin ilk yarısında "akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararına karşı" protestolarla çalkalanan ülkesinde, yeni finansal reformlar sundu.

Moreno, yaptığı açıklamada, yeni planının "daha fazla şeye sahip olanlar, daha çok öder" üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Önerisi kabul edilirse, yüksek gelirli işletmelerin ekonomiye 3 yılda 532 milyon dolar katkı yapacağını kaydeden Moreno, plastik poşet gibi ürünlere de yeni vergiler getirileceğini ifade etti.

Moreno, katma değer vergisinde artışa gidilmeyeceği bilgisini paylaştı.

13 Ekim'de sübvansiyonları kaldıran kararname geri çekilmişti

Güney Amerika ülkesi Ekvador, Moreno'nun "akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma" kararının ardından karışmış, iki hafta süren ölümcül protesto ve şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Hükümet ve çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu protestocuların 13 Ekim'de anlaşmaya varmasıyla, sübvansiyonları kaldıran kararname geri çekilmiş, tüm ülkede gösteriler sona erdirilmişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonominin istikrara kavuşması için ülkede yeni tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA