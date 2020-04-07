Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenleri sokaklara taştı
Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı artınca ülkenin en büyük ve en kalabalık şehri Guayaquil'de sağlık sistemi çöktü, Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenlerini halk evlerinin önünde bekletmek zorunda kaldı.
07.04.2020 20:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:21
Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı artınca ülkenin en büyük ve en kalabalık şehri Guayaquil'de sağlık sistemi çöktü, Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenlerini halk evlerinin önünde bekletmek zorunda kaldı. Morglarda yer kalmayınca, cesetler konteynerde bekletilemeye başlandı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com