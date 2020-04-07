Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenleri sokaklara taştı
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Koronavirüs, Dünya

Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenleri sokaklara taştı

Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı artınca ülkenin en büyük ve en kalabalık şehri Guayaquil'de sağlık sistemi çöktü, Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenlerini halk evlerinin önünde bekletmek zorunda kaldı.

07.04.2020 20:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:21

Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı artınca ülkenin en büyük ve en kalabalık şehri Guayaquil'de sağlık sistemi çöktü, Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenlerini halk evlerinin önünde bekletmek zorunda kaldı. Morglarda yer kalmayınca, cesetler konteynerde bekletilemeye başlandı.View on euronews

Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenleri sokaklara taştı
Kaynak: Euronews.com

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Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenleri sokaklara taştı
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